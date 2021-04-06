Появилось видео, как омский депутат Петренко по колено провалился в яму на тротуаре

Депутат проверяет качество доступной городской среды в Омске. Фото: скриншот (Дмитрий Петренко)

Омский депутат Дмитрий Петренко – один из немногих омских политиков, кто ведет Telegram-канал самостоятельно, не поручая это специально обученным людям. Накануне он поделился с подписчиками курьезным видео, как реагирует на обращения омичей.

Петренко сообщает, что ему неоднократно жаловались жители Амурского поселка. Люди рассказывали о коварной яме в районе улицы Багратиона. Скрывшись под слоем снега и льда, она поджидает ничего не подозревающих пешеходов прямо возле трамвайной остановки. Собственно ей заканчивается тротуар.

- Многие люди уже успели повредить там ноги и не только, – утверждает Петренко. – Я решил проверить качество комфортной городской среды на себе. Результат превзошел мои ожидания!

На видео депутат идет по дорожке и внезапно проваливается в яму глубиной выше колена. Несмотря на явную постановочность ролика, он получился забавным и наглядно демонстрирующим размер проблемы.

Судя по тому, что автор и оператор смеются за кадром, никто их них во время происшествия не пострадал и вся история закончилась хорошо.

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- Я еле выбралась из этой ямы, никого прохожих даже рядом не было, – жалуется потерпевшая. – В итоге вылезла – вся грязная, мокрая по пояс. И вот в таком виде мне пришлось идти домой, а на улице еще холодно. Замерзла, наверное, простудилась. (Далее...)