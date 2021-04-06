Омская МСЧ-4, бывшая ковидным госпиталем, вернулась к нормальной работе

В МСЧ-4 уже готовы принять пациентов, которые долгое время ждали лечения или операций. Фото: министерство здравоохранения Омской области Фото: Анна МИКУЛА

Пережив две волны коронавируса, Омск постепенно начинает возвращаться к «мирной» жизни. К обычной работе возвращается медсанчасть № 4, которая на время пандемии была переоборудована в ковидный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

В МСЧ-4 уже тщательно обработали помещения. Сейчас здесь, наконец, готовы начать прием пациентов, которые долго ждали лечения или операций. В стационаре также предусмотрены койки-изоляторы для пациентов с коронавирусом.

- МСЧ № 4 одна из первых включилась в активную работу в 2020 году по лечению пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время учреждение перепрофилируется обратно для оказания специализированной медицинской помощи в неотложной, плановой формах, по профилям терапия, кардиология, неврология, отоларингология, а также травматология и ортопедия, – рассказал замглавы областного минздрава Александр Ахрамович. – Наша основная цель – непосредственная специализированная помощь нековидным пациентам.

Нехватки мест для больных с ковидом, которая особо остро наблюдалась в регионе в октябре, больше нет. Сейчас резервный коечный фонд в Омской области составляет порядка 20 процентов от общего числа мест.