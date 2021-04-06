Дендросад им. Гензе застраивать не будут

Александр Бурков встретился с омскими телеграм-блогеров. Экоблогер Владимир Лифантьев (Орис Брут) спрашивал об экологической обстановке в регионе и отдельно коснулся темы возможной застройки дендросада.

Губернатор ответил, что «зелёный щит» Омска будет только развиваться, будут проводиться новые посадки зелёных насаждений. Бурков отметил, что поддержание и расширение лесной зоны является приоритетным вопросом в связи с высоким загрязнением омского воздуха.

Также губернатор сказал о том, что дендросад им. Гензе остаётся охраняемым природным памятником, его не коснётся новое строительство. Послабление по части территории распространяется только на запущенный берёзовый участок земли. На нём планируется создание рекреационной зоны. Проводить же на территории дендросада капитальную застройку Бурков не разрешит: как выразился губернатор, это его принципиальная позиция.

Напомним, что в середине марта Александр Бурков принял участие в форуме «Чистая страна», где поднимались вопросы загрязнения воздуха в Омске. К концу апреля он планирует встретиться с заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко для обсуждения федеральной помощи в решении проблем экологии региона.