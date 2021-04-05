Экс-советника омского губернатора, курского депутата Третьякова объявили в федеральный розыск

Александра Четверикова подозревают в хищении около 100 млн рублей у логистической компании, созданной для помощи омским аграриям. Фото: vk.com

Напомним, накануне состоялся суд, где определили меру пресечения для фигурантов уголовного дела о хищении средств омской компании «Зерно Сибири». Троим из них разрешили вернуться из изолятора домой при условии, что на время следствия они не будут общаться между собой и со свидетелями.

Четвертый участник группировки, бывший советник губернатора Омской области и действующий депутат курской Думы Александр Третьяков, пока скрывается. Его объявили в федеральный розыск, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

- Продолжается расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Логическая компания «Зерно Сибири», экс-директора ООО «Дары Сибири», директора ООО «Глобал-С» и депутата Курской областной Думы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), – уточнили в ведомстве. – По версии следствия, с 2019 по 2020 год обвиняемые совершили хищение денежных средств АО «Логическая компания «Зерно Сибири» на общую сумму более 98,9 млн рублей. Расследование продолжается.