Экс-главу омского «Зерна Сибири» подозревают в хищении около 100 млн рублей

Участников организованной преступной группы подозревают в хищении почти 100 млн рублей. Фото: Анастасия Осипова

В Кировском райсуде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для фигурантов уголовного дела о хищении почти 100 млн рублей у «Зерна Сибири». Эта логистическая компания была создана по инициативе областного правительства, вложившего в нее 285,6 млн рублей и владеющего 51% акций. Остальные 49% акций распределены между аграриями региона, для которых «Зерно Сибири» и создавалось.

В начале апреля в рамках уголовного дела были задержаны экс-директор ЛК «Зерно Сибири» Алексей Секачев, директор ООО «Глобал-С» Станислава Саута, а также экс-директор ООО «Дары Сибири» Максим Плужников. Всех троих поместили в изолятор временного содержания. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Сумма ущерба, причиненного АО «Зерно Сибири», составила 98,9 млн рублей.

Еще один фигурант дела – депутат Курской областной думы и бывший советник губернатора Омской области Александр Четвериков находится в розыске.

- По версии органа предварительного следствия в период с 01.01.2019 по 28.05.2020 Четвериков, Секачев, Плужников, Саута, действуя в составе преступной группы с использованием служебного положения из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием работников АО ЛК «Зерно Сибири» совершили хищение денежных средств указанного юрлица на общую сумму не менее 98 905 000 рублей, там самым причинив своими действиями материальный ущерб в особо крупном размере, – приводят «Коммерческие вести» выдержку из материалов дела.

По итогам судебного заседания, фигурантов отпустили из-под стражи домой, наложив определенные ограничения – подозреваемые не имеют права общаться друг с другом, а также со свидетелями по их уголовному делу.