В Омской области с собой покончил молодой полицейский

В районе Омской области покончил с собой молодой полицейский. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня в отделе полиции по Называевскому району совершили страшную находку. Там в своем кабинете застрелился молодой сотрудник полиции. Это подтвердили в пресс-службе ведомства и сообщили, что уже начали проверку.

- ОМВД России по Омской области проводит проверку по факту гибели сотрудника полиции. Утром 5 апреля в служебном кабинете ОМВД России по Называевскому району обнаружено тело сотрудника полиции. По данному факту назначено проведение служебной проверки. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД.

По некоторым данным, полицейский трудился в уголовном розыске и окончил Омскую академию МВД совсем недавно, в 2019 году. Он успел проработать в органах около 2 лет. Недавно произошел еще один несчастный случай. Курсант учебного центра МВД покончил с собой на стрельбах.