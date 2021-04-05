В центре Омска из реки выловили обезглавленное тело

Все случилось рядом с Комсомольским мостом. Фото: ВКонтакте

Дикую картину наблюдали жители в выходные в самом центре Омска. Прохожие обратили внимание на непонятный предмет, который плавал в Оми около Комсомольского моста у остановки "Турист". Когда прохожие пригляделись, то поняли: в воде находится человек. Люди сразу же вызвали экстренный службы, тело достали из реки. В социальных сетях появилось фото.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, из воды вытащили тело парня. У него отсутствовал голова. Что именно произошло, сейчас разбираются силовики. Они проверяют среди недавно пропавших людей, мог ли найденный подходить по приметам.

Добавим, что буквально на днях у Комсомольского моста чуть не произошла другая трагедия. Там люди заметили девушку, стоящую на краю. От необдуманного шага омичку спас водитель троллейбуса.