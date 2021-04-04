За сутки в Омской области умерло три пациента с коронавирусом

С начала пандемии в Омской области выявили уже 44 тысячи случаев заражения коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Областной минздрав опубликовал данные по ситуации с коронавирусом на воскресенье, 4 апреля.

По информации ведомства, за минувшие сутки добавилось 78 новых пациентов с COVID-19, 52 из них лечатся дома. Всего начала пандемии в Омской области выявлен 44 101 случай коронавируса.

87 местных жителей выписаны по выздоровлению (36 558 за весь период).

Умерли еще три человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего минздрав сообщает о 1 335 умерших с начала пандемии.

Эти данные расходятся с цифрами Росстата, заявляющего о 4 056 жертвах ковида в регионе.