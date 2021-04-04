Росстат: Омская область оказалась на первом месте в Сибири по смертности от коронавируса

Медики объясняют разницу в цифрах смертности особенностями методики подсчета. Фото: Архив "КП"

Росстата проанализировал данные о смертности от коронавируса за февраль. Омская область оказалась на печальном первом месте по Сибирскому федеральному округу и на восьмом по стране.

За этот период в регионе умерли 295 местных жителей, подтвержденной основной причиной смерти которых стал COVID-19. В общей сложности за месяц скончались 489 омичей с ковидом.

При этом цифры Росстата и минздрава значительно расходятся. В первом ведомстве сообщают, что за все время пандемии в регионе умерли 4056 человек с коронавирусом. Во втором накануне заявили о 1332 умерших.

Ранее в минздраве объясняли такое несоответствие в цифрах разными методиками подсчета.

Медики вносят данные только о документально установленных смертях, которые могут подтвердиться и через 30 дней. Однако это не объясняет, почему цифры не обновляются.