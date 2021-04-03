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Происшествия3 апреля 2021 6:49

В Омске потеплеет до +8 градусов

Синоптики обещают облачную погоду
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Ледоход обещают с 16 апреля.

Фото: ВКонтакте

В этом году весна пришла в Омск очень поздно. Сибиряки устали от затяжной холодной и снежной зимы и ждут настоящего тепла. Но придет оно еще не скоро. В ближайшую неделю омичам предстоит мириться с временами пасмурной погодой. Будет довольно сыро: всю неделю будут кратковременные осадки - от мелкого дождя до мокрого снега.

Температура днем ожидается плюсовая, ночью начнет подмораживать немного ниже нуля. Всю следующую неделю с 5 по 9 апреля дневная температура будет колебаться от +2 до +5. Ночами ожидается -1...-4. А вот к выходным 10 и 11 апреля в Омск придет по-настоящему теплая погода. Синоптики прогнозируют до +8. В последующие дни столбик термометра будет ползти только вверх.

Добавим, что ранее метеорологи пообещали полное таяние снега к 19 апреля.

Стихия