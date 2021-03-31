Названа дата, когда в Омске растает весь снег

По прогнозам, снег растает к 19 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Не радует погода омичей этой весной. Еще минувшей ночью столбик термометра опустился до -15. А на днях на город обрушился настоящий снегопад. И тепло вернется в Омска лишь 2 апреля. Воздух прогреется до +5 градусов. В последующие дни днем будет сохраняться примерно такая же погода.

Тем временем, омичи гадают, когда уже снег окончательно растает в городе. И синоптиков есть свой прогноз. Ледоход, по их обещаниям, начнется примерно 16 - 21 апреля. Снег же окончательно растает, по прогнозам метеорологов, до 19 апреля. В прошлом году его не было уже в первой половине апреля. Так что омичам придется еще потерпеть белый покров на улицах примерно три недели.