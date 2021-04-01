Появились подробности аварии с опрокинувшейся машиной в Омске

Сегодня днем омичи поделились видео серьезной аварии с опрокидыванием автомобиля. На месте ДТП столпилось множество людей, переживавших о случившемся.

В пресс-службе ГИБДД рассказали подробности произошедшего. оказалось, что авария произошла на улице 1-я Марьяновская. За рулем Шкоды S-MX находилась 41-летняя омичка. Как предполагают сотрудники госавтоинспекции, женщина в нетрезвом состоянии не справилась с управлением и врезалась в фонарный столб. От удара машина перевернулась, у нее пострадал передний бампер, а столб немного наклонился. Женщина чудом не сбила пешеходов и не пострадала сама. Единственной травмой, которую у нее нашли медики, стал ушиб мизинца на левой руке. Врачи оказали ей всю необходимую помощь на месте.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. А на омичку составили административный протокол за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.