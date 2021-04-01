Омичи поделились видео серьезной аварии с перевернутыми машинами

Около перевернувшейся машины работают спасатели. Фото: Сергей ГАПОН

В Омске в районе Порт-Артура сегодня произошло серьезное ДТП. Перевернулись две машины, легковушка и минивэн. Об обстоятельствах аварии пока ничего не известно, как и о пострадавших.

очевидцы сняли видео. Сам момент аварии в кадр не попал, но зато видные ее последствия. На разных сторонах дороги на боку лежат два автомобиля. У минивэна оторван передний бампер и рядом стоят люди. А чуть дальше, на противоположной стороне, лежит на боку легковушка. Модель определить сложно, она повернута днищем в дороге. Вот рядом с этой машиной на момент съемки видео работали спасатели и полиция.