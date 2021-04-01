Мокрый снег и потепление: стало известно, какая погода ждет омичей на выходных

Несмотря на потепление омичей не оставляют осадки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало недели было для омичей неожиданно морозным. В самом конце марта погода преподнесла сюрприз в виде обильного снегопада и ночных заморозков до -15…-20 градусов. Морозы закончились буквально вчера, 31 марта, а апрель начался с оттепели.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют на пятницу мокрый снег и потепление до +8 днем. Небольшие осадки сохранятся и в субботу, а температура поднимется до +10 градусов. Такая же тенденция сохранится и в воскресенье. По ночам пока будет холодно, температура будет падать до -5…-10 градусов.

В начале следующей недели обещают теплую погоду без осадков. А вот ближе к концу может пойти первый в этом году дождь. А о прогнозах синоптиков на лето можно узнать в нашем материале.