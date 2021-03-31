За сутки в Омской области коронавирусом заразились 93 человека

Пока в Омске суточный прирост остается около 100 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области пока не утихает пандемия коронавируса. По последним данным омских медиков, в регионе выявили 93 новых случая заболевания коронавирусом. Из них лечиться амбулаторно смогут 47 омичей, а 46 займут койки в ковидных госпиталях. Всего же за время пандемии в Омской области заразились 43 776 человек.

Выздоровели за сегодня 204 человека. За время наблюдений в регионе справиться с болезнью удалось 35 867 омичам.

К сожалению, ковид продолжает уносить жизни омичей. За день медики констатировали 3 летальных случая. С начала пандемии от болезни скончались 1 325 человек.

Ситуация с коронавирусом в Омской области пока не однозначная. На спад заболеваемость не идет. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский призывает омичей активе вакцинироваться, чтобы ковид скорее отступил.