Омская учитель, обвиненная в интимной перепиской с детьми, сама уволилась из школы

Мнение детей об учителе неоднозначное: одни ругают, другие - поддерживают. Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны подробности скандала с учителем русского языка в омской школе №71. Напомним, родители учеников обвинили ее в неподобающем поведении. Они уверяют: Анастасия С. не стеснялась обсуждать с ними личную жизнь, признавалась, что из-за семейных проблем употребляет алкоголь, давала взрослые советы девочкам в отношениях с мальчиками и даже материлась во время общения в социальных сетях.

В соцсетях даже появилась переписка педагога с учениками. Но некоторые школьники уверяют: Анастасия С. - хороший учитель, а переписка - фейк. Тем не менее, как выяснила "Комсомолка", преподаватель была вынуждена уволиться из школы из-за начавшейся травли со стороны детей. Сейчас она работает в другом учебном заведении.

В департаменте образования по жалобам родителей провели свою проверку. И там уже огласили ее итоги:

- Обращаем Ваше внимание, что трудовые отношения с указанным в обращении педагогом расторгнуты 28 февраля 2021 года по инициативе работника. Администрацией школы №71 проведена работа с педагогическим коллективом по соблюдению норм профессиональной этики, - прокомментировали в ведомстве.