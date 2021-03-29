«Муж на службе, а я одна. Пью и никак»: В Омске родители требуют уволить учителя за интимную переписку с детьми

Педагог, если верить переписке, совсем не стесняется обсуждать с учениками самое сокровенное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандал грянул в омской школе №71 на Московке. Там у родителей учеников 7 и 8 класса огромные претензии к одному из учителей. Взрослые требуют уволить преподавателя русского языка Анастасию С. Они считают, что педагог ведет себе неподобающим образом. В вину ей ставят слишком откровенную переписку с детьми. По рассказам родителей школьников, учитель не стеснялась обсуждать с ними личную жизнь, признавалась, что из-за семейных проблем употребляет алкоголь, давала взрослые советы девочкам в отношениях с мальчиками и даже материлась во время общения в социальных сетях.

- В этих переписках учитель недопустимо общалась с обучающимися, нарушив все допустимые нормы, а именно: диалоги на предмет своей интимной жизни, призывала девочек к дружбе с парнями, при этом общение проходило в нецензурной форме, много раз приглашала ребят к себе домой, где оставляла их ночевать, распивала с ними алкогольные напитки.

Некоторые школьники считают эти диалоги фейком. Фото: ВКонтакте

Вот показательная переписка, якобы между учителем русского языка и одной из 8-классниц:

Ученица: Анастасия [отчество] вы как?

Учитель: Нецензурно [плохо]

Ученица: Ясно. А дети?

Учитель: Они у свекрови. Муж на службе, а я совсем одна.

Ученица: Ну вы там выпейте хоть. Может, хоть легче станет.

Учитель: Пью, что-то никак.

Родители в размещенном посте жалуются: все это время педагога прикрывала директор школы - ее мать. Тем не менее, Анастасия С. сейчас в учебном заведении уже не работает. И когда родители начали разбираться, по их словам, у их детей начались проблемы. Якобы идет все это от администрации школы.

- После обращений, наших детей просто стали унижать в школе, ущемлять их права на обучение. Все это происходит с подачи директора, - жалуются родители школьников. - Последней каплей для нас стал тот факт, детям написали самую плохую характеристику и одной из девочек за 3 четверть выставили сначала положительные оценки, а затем, замазав их корректирующим карандашом (штрихом), поставили сверху 2. Более того, директор заставляет детей расписаться в поддержку и возвращению Синициной в школу. Про эту ситуацию можно писать еще очень много.

Любопытно, что под этим постом объявились сами учащиеся школы №71. И некоторые из них на стороне педагога. А переписку они называют фейком.

- Это гон! Знаю эту училку, нормальная она. Там две девки пургу гонят. Переписка фейк, - написал подросток.

Тем не менее, к ситуации уже подключился департамент образования.

- С целью выяснения обстоятельств, указанных в информации департаментом образования будет организована внеплановая проверка. По итогам будет дана оценка деятельности образовательного учреждения, - сообщили в ведомстве.

Родители же пошли дальше: они пожаловались на развязного учителя в полицию, прокуратуру и следком. Однако, по информации "Комсомолки", после проведения проверки силовики ничего криминального в истории с учителем русского языка не нашли.