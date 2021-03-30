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Общество30 марта 2021 8:20

Омский учитель, обвиненная родителями в интимной переписке с детьми, отказалась обсуждать скандал

Педагогу действительно пришлось сменить место работы из-за произошедшего
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Общаться со СМИ женщина не захотела.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске о конфликте учителя и родителей нескольких учеников стало известно благодаря соцсетям. Родители рассказали, что обнаружили переписку на интимные тему, в которой участвовала учительница русского языка Анастасия С. Дети обсуждали с ней личные темы, на которые учителя с учениками обычно не общаются. Обращения в различные инстанции н дали результатов, там не нашли оснований для дальнейших разбирательств. После скандала, по словам родителей, Анастасия сменила место работы.

Как стало известно, учитель теперь работает в Морозовской школе. Мы позвонили в образовательное учреждение, где к телефону пригласили Анастасию С., но от разговора женщина отказалась. Как только учитель узнала о причине звонка, сразу повесила трубку.

«Комсомолка» по-прежнему готова предоставить возможность высказаться всем сторонам конфликта.