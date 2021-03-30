Мэр Омска подаст документы на праймериз по выборам в Госдуму

Мэр Омска официально подаст заявку на участие в праймериз "Единой России".

О возможном участии мэра Омска в выборах в Госдуму стало известно в середине марта. Она собиралась выдвигаться кандидатом от «Единой России». Накануне в пресс-службе партии сообщили, что мэр официально подаст документы на участие в отборочном голосовании сегодня, 30 марта. Голосование за потенциальных кандидатов пройдет с 24 по 30 мая.

Пока не известно, как именно Оксана Фадина решит избираться в Госдуму в случае победы на предварительном голосовании. Она может пойти на выборы как по одномандатному округу, так и по партийным спискам.