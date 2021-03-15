Мэр Омска уходит? Оксана Фадина будет баллотироваться на выборы в Госдуму

Возможно, омичам придется выбирать еще и нового мэра.

Сегодня появилось первое официальное подтверждение того, что Оксана Фадина будет участвовать в выборах в государственную думу. О выдвижении ее кандидатуры сегодня на встрече губернатора Омской области Александра Буркова с руководителями омских отделений парламентских партий рассказал секретарь омского отделения «Единой России» Вадим Бережной.

Александр Бурков отметил, что мэр Омска как никто другой знакома с проблемами региона и положением дел в муниципалитетеах, поэтому сможет представить интересы Омской области в госдуме.

- За три года работы в городе она показала себя как эффективный управленец. Мы видим большие изменения в городе и при этом не самый большой бюджет по сравнению с другим городами-миллионниками. С минимальными деньгами показывают определенные результаты. С минимальной той же техникой уборочной, но тем не менее, Оксана Николаевна. на мой взгляд, действительно, справляется, - приводит слова главы региона 12 канал. - Знает проблемы местного самоуправления от и до. И более того проявила себя как командный игрок. Ранее были разногласия между правительством области и городом. Сегодня мы работаем как единое целое.

Стоит отметить, что после выборов, которые состоятся в единый день голосования, 19 сентября, Оксана Фадина сможет отказаться от мандата в пользу других кандидатов из партийного списка. Поэтому вопрос о ее уходе с должности мэра Омска пока остается открытым. Но если она все же решит представлять интересы региона на федеральном уровне, то омичей ждут еще и выборы нового городского главы. Причем выбирать кандидатуру будут не омичи, а депутаты горсовета. Так было и в случае с Оксаной Фадиной. Напомним, что до конца ее срока в должности мэра осталось чуть меньше 2 лет.