В Омске вынесли приговор живодеру, долгое время мучившему собаку

Садиста признали виновным и приговорили к исправительным работам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ближайшие 8 месяцев садист Пашков, на протяжении долгого времени мучивший свою собаку, будет работать на благо общества. Кроме того, 10% заработанного им во время исправительных работ будет перечисляться государству.

Напомним, об этой истории, случившейся в Калачинске, стало известно благодаря местному полицейскому Сергею Мальцеву. Он не смог пройти мимо умиравшего в канаве пса. Мужчина отвез животное к ветеринару, а сам провел расследование и выяснил, кто покалечил Шарика. Оказалось, это местный житель, который истязал свою собаку на протяжении долгого времени: морил голодом и систематически избивал.

В последний раз «хозяин» нанес питомцу страшные травмы вилами только за то, что Шарик просил есть. Пес выжил и нашел семью. Спасший его участковый решил оставить собаку у себя дома.

Шарика спас калачинский участковый Сергей Мальцев. Фото: УМВД России по Омской области

А живодера судили и вынесли ему приговор.

– Пашков согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства, – рассказали в пресс-службе Калачинского районного суда. – При назначении наказания подсудимому, суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории средней тяжести, личность подсудимого. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание подсудимым вины и раскаяние, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

В итоге подсудимый был признан виновным.