Омский пес Шарик, спасенный полицейским от живодера пошел на поправку

Скриншот видео.

Найти настоящего хозяина Шарику из Калачинска помогло несчастье. Умиравшего в канаве пса заметил местный участковый Сергей Мальцев. Полицейский просто не смог пройти мимо попавшего в беду существа, и отнес его к ветеринару.

Позже Сергей выяснил, что чудовищные травмы вилами и лопатой собаке нанес местный маргинал, которому принадлежало животное. Дикую расправу над Шариком живодер устраивал, например, из-за того, что питомец просто просил еду.

После того, как Шарика отмыли, он окреп и отъелся, выяснилось, что это вполне красивый и очень доброжелательный пес. Сергей так проникся судьбой спасенного, что не смог с ним расстаться. Теперь Шарик живет в семье Мальцевых, где его очень любят.

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала видео, как песик едет на один из последних перед окончательным выздоровлением прием ветеринара. Несмотря на страх перед доктором дворняга старается вести себя воспитанно и позволяет осмотреть себя.

– Отек головного мозга после удара уже окончательно спал, – заключает специалист. – Угрозы жизни уже нет. Все раны хорошо зарубцевались. Продолжайте смазывать их перекисью и мазью, и все будет хорошо.