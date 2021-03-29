Омичу, накинувшемуся с мачете на семью с ребенком, грозит до 8 лет колонии

Агрессивный жилец дома выскочил во двор в одних трусах и принялся крушить все вокруг. Фото: 12 канал

В суд передано уголовное дело 36-летнего омского уголовника Лазаренко, который буквально изрубил мачете 32-летнего прохожего. Все началось с пустяка. Пострадавший с супругой ненадолго припарковали машину во дворе и вышли, чтобы купить продукты в магазине.

Их 1,5-годовалый ребенок расплакался, оставшись в салоне один. Это взбесило живущего на первом этаже мужчину. Он выскочил на улицу в одних трусах, но зато с мачете, и начал крушить машину. Вышедшие в этот момент родители кинулись спасать ребенка. Мать успела взять его на руки и отбежать. Основной удар принял на себя глава семейства.

Несмотря на плач малыша и просьбы перепуганной женщины, нападавший не останавливался. Также к агрессивному жильцу дома присоединился собутыльник с палкой. Медютов держал потерпевшего, когда Лазаренко бил по голове и спине.

В отношении Лазаренко и Медютова возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Лазаренко, который уже был судим, грозит до 8 лет колонии.