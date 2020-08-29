Неадекватный омич с мачете набросился на семью с годовалым ребенком из-за громкого плача

ФОТО: 12 канал

Дикая история произошла история в одном из дворов по улице Котовского. Там семейная пара припарковала машину около дома и выскочила на несколько минут в ближайший магазин за покупками. Но совершили роковую ошибку: оставили 1,5 годовалого ребенка в авто.

Мальчик начал громко плакать, чем привел в ярость жителя первого этажа. Машина стояла рядом с его домом. Неадекватный омич выскочил из подъезда в одних трусах и с мачете набросился на семью. К тому моменту пара уже вернулась из магазина. На подмогу разъяренному мужчину вышел и его собутыльник с огромной палкой. Мать ребенка смогла схватить сына и отойти в сторону. А вот главе семейства сильно досталось. Несколько раз его ударили огромным мачете по голове и конечностям. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Нападавший с мачете имеет ряд судимостей. Ему с приятелем грозит до 10 лет тюрьмы.

- 36-летний местный житель находился в квартире в состоянии алкогольного опьянения, а затем вышел во двор жилого дома и причинил телесные повреждения 32-летнему водителю автомобиля "Мазда". Причиной инцидента, якобы стал плач находившегося в салоне автомобиля полуторагодовалого ребенка, - уточнили в пресс-службе омской полиции.