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Общество26 марта 2021 9:18

Оперштаб не разрешил Омску запускать международные рейсы

Пока за границу самолеты будут летать из 13 других городов
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Фото: Омский аэропорт

В ближайшее время из Омска не будет вылетов за границу. Об этом стало известно накануне. Решение принял федеральный оперштаб, который при обсуждении учитывал санитарно-эпидемиологическую обстановку с коронавирусом в каждом отдельной взятом регионе.

В итоге международное сообщение Россия возобновит из 13 городов - Омска среди них нет. Зато есть соседняя с нами Тюмень.

Добавим, что буквально на дня омский аэропорт сообщил о переходе с 28 марта на летнее расписание полетов. И в списке авиарейсов как раз было 5 зарубежных направлений - Вьетнам, ОАЭ, Греция, Турция и Тунис.