Расписание авиарейсов из Омска: С лета запускают самолеты в 5 стран

Омский аэропорт опубликовал новое летнее расписание. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аэропорт опубликовал летнее расписание авиарейсов из Омска. Оно вступает в сил с 28 марта. В этом году запускают 5 чартерных рейсов за границу. В рамках чартерной программы запланированы рейсы в Анталью (Турция), Энфиду (Тунис), Камрань (Вьетнам), Ираклион (Крит), Дубай (ОАЭ). Но сейчас наш аэропорт еще не получил окончательное разрешение на обслуживание зарубежных рейсов. Главным критерием для этого будет статистика заболевших коронавирусом в регионе. Только после этого могут быть запущены международные полеты из аэропорта.

Что касается российских курортов, то омичи смогут приобрести билеты и на южной направление. В летнем расписании есть вылеты в такие популярные для отдыха города, как

Сочи, Анапа, Краснодар и Ростов. В Крым можно будет отправиться авиакомпаниями Nordwind, Red Wings и «Уральские авиалинии». Первый самолет в Симферополь запланирован на 25 апреля.

- По первому направлению полеты будут выполнять Red Wings, Nordwind и Smartavia. В Анапу пассажиры смогут добраться с а/к «Якутия», в Краснодар и Ростов полеты продолжит авиакомпания «Азимут», - уточнили в пресс-службе омского аэропорта.

Никуда не денутся и авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. В столицу будут утренние и дневные рейсы от двух авиакомпаний - S7 (утренний и дневной рейсы) и «Уральские авиалинии». Есть рейсы и от «Аэрофлота», «Победы» и Nordwind. Их самолеты полетят в разные аэропорты столицы. В этом году есть в расписании и субсидированные рейсы. Предполагается, что их стоимость будет не такой высокой.

- В рамках программы субсидирования воздушных перевозок авиакомпания Red Wings продолжит полеты в Екатеринбург. А/к «ЮВТаэро» в летнем сезоне будет выполнять рейсы в Казань, Волгоград, Самару, Челябинск и Красноярск. А в Новосибирск омичей, как и прежде, будет доставлять S7, причем с июня утренние рейсы (как и вечерние) будут выполняться ежедневно, - уточнили в омском аэропорту.

Традиционно смогут омичи улететь и по северным направлениям. Будут запущены рейсы в

Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Новый Уренгой и Салехард. Добавим, что в расписании авиарейсов еще возможны изменения.