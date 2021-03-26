На Омск надвигается один из мощнейших снегопадов в России

Омичей на выходных ждет обильный снегопад. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода за окнами не спешит радовать омичей весенним теплом и солнцем. Пока в регионе продолжает сохраняться относительно холодная погода. Чуть ранее синоптики прогнозировали осадки на воскресенье 28 марта. Как сообщает сервис Вентускай, именно в этот день Омскую область накроет сильнейший циклон, который принесет снегопад. В основном осадки затронут северные районы, но и в городе ожидают снегопад. В его эпицентре может выпасть около 3 сантиметров снега, но в городе пока прогнозируют от 0,5 до 1 сантиметра.

Синоптики сообщали, что в этот день потеплеет до +2, а на следующий день, в понедельник 29 марта, ударят морозы до -8 ночью. Также по более долгосрочным прогнозам синоптиков, осадки задержатся в Омске до середины следующей недели.