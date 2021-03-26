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Общество26 марта 2021 7:07

На Омск надвигается один из мощнейших снегопадов в России

Доберется до города он в ближайшие выходные
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичей на выходных ждет обильный снегопад.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода за окнами не спешит радовать омичей весенним теплом и солнцем. Пока в регионе продолжает сохраняться относительно холодная погода. Чуть ранее синоптики прогнозировали осадки на воскресенье 28 марта. Как сообщает сервис Вентускай, именно в этот день Омскую область накроет сильнейший циклон, который принесет снегопад. В основном осадки затронут северные районы, но и в городе ожидают снегопад. В его эпицентре может выпасть около 3 сантиметров снега, но в городе пока прогнозируют от 0,5 до 1 сантиметра.

Синоптики сообщали, что в этот день потеплеет до +2, а на следующий день, в понедельник 29 марта, ударят морозы до -8 ночью. Также по более долгосрочным прогнозам синоптиков, осадки задержатся в Омске до середины следующей недели.