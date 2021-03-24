На выходных омичей ждут снег с дождем и потепление

В ближайшее время в регионе будет идти мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики прогнозировали для омичей довольно холодное начало недели. По ночам столбик термометра мог упасть до -19 градусов. И действительно, в последние дни ночью замерзало практически все, что успевало растаять днем. На ближайшие несколько дней синоптики обещают потепление днем до +5 градусов, а ночью похолодание до -10. Ближайшие пару дней будут идти осадки в виде мокрого снега.

Что касается выходных, то погода не преподнесет сюрпризов. Только в воскресенье 28 марта обещают снег с дождем и потепление в ночные часы до -2 градусов. Из-за этого в некоторых районах возможны туманы, гололед и опасная изморозь. Водителям и пешеходам пока стоит быть осторожными на дорогах, особенно в утренние часы.

По более долгосрочным прогнозам настоящее тепло еще долго не придет в Омскую область. До середины апреля дневная температура продержится около 0…+3 градусов, а ночью будет около -10. Теплеть начнет примерно с 15 апреля. Тогда дневная температура повысится примерно до +10, а снега сменятся на дожди.