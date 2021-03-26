При строительстве дороги за миллиард в Омске нашли нарушения на 188 миллионов

При строительстве дороги на Левобережье нашли множество нарушений. Фото: Влад КОМЯКОВ

На расширенном заседании коллегии Управления Федерального казначейства по Омской области рассказали о нарушениях при строительстве дороги на Левобережье. Как рассказали на заседании, допущенные нарушения оценили в 188 миллионов рублей.

В ведомстве сделали запрос в один из профильных вузов, где специалисты рассказали о том, что пропускная способность у дороги от 3-й Островской до 3-й Енисейской слишком низкая, чтобы отвечать всем нормам. Именно из-за этого образуются пробки. Есть вопросы и к участку около метромоста. Напомним, что ширина дороги в этом месте всего две полосы. Это еще на этапе строительства настораживало омичей.

Также недавно стало известно, что подрядчик, строивший дорогу, подал иск к мэрии. В нем они требуют от администрации выплаты в размере 118 миллионов.