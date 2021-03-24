В Омске хотят построить новый жилой микрорайон европейского уровня

Фото из инстаграма Оксаны Фадиной

О том, как прошла встреча Оксана Фадина написала в своем инстаграме. Современные жилые микрорайоны эта компания строит в Московской области, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте. С предложением зайти на городские территории с целью их комплексного освоения и застройки представители «Брусники» обратились к омскому мэре. Основной принцип освоения территорий при строительстве – максимальный комфорт жителей: отсутствие парковок во дворах, наличие доступных по цене паркингов, квартиры на первых этажах с собственными палисадниками, обилие зелени. То есть застройщик намерен полностью преобразовать окружающее пространство на европейском уровне и создать в Омске готовый микрорайон с сопутствующими объектами бытового и досугового назначения в шаговой доступности.

В конце прошлого года в наш город приезжал глава «Брусники» и отметил, что наш город имеет все возможности, чтобы создать для омичей что-то новое, лучшее и, главное, доступное.

Предполагается, что новые современные микрорайоны возникнут на месте кварталов с аварийными и ветхими домами и осуществлять их комплексное развитие, заключающееся в том числе в расселении аварийного жилья и формировании новых микрорайонов с собственной инфраструктурой.

- Я считаю, что такой комплексный и профессиональный подход поможет реализовать потенциал Омска и создать для вас, омичи, жилищные условия, достойные современного города-миллионника, - резюмировала итоги встречи мэр.