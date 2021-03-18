План газификации региона на этот год утвержден

Стратегический документ утверждён в декабре прошлого года Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Губернатором Александром Бурковым.

Месяц назад в ходе онлайн-совещания руководитель Омской области Александр Бурков и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов сверили планы и обсудили синхронизацию работы. Для координации действий по всем направлениям было принято решение сформировать совместную рабочую группу. В её состав включены представители регионального кабинета министров и ведущие менеджеры компании, от которых зависит успех реализации пятилетней программы.

Сегодня участники рабочей группы в онлайн-режиме рассмотрели все позиции дорожной карты 2021 года, обменялись информацией по проблемным вопросам, обсудили пошаговые действия по каждому из намеченных к вводу объектов. Особое внимание уделено формированию графиков выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в выполнении всех принятых на себя обязательств в установленные Программой газификации сроки.

«Сегодня мы проговорили по всем без исключения объектам 2021 года, прошли досконально все позиции, - прокомментировал итоги совещания сопредседатель совместной рабочей группы, первый заместитель председателя Правительства Омской области Валерий Бойко. - Реализация ряда позиций начнётся буквально со следующей недели. Получены разрешения на строительство газопроводов-отводов от ГРС «Валуевская», «Называевск», «Налимовская». Сейчас формируется график выполнения работ. Мы готовы со своей стороны подключиться к решению проблемных вопросов там, где это необходимо, чтобы увеличить темпы газификации региона. Решениями руководства Омской области и ПАО «Газпром» дан серьёзный старт практической работе».

Потребители 14 населённых пунктов уже готовы принять природный газ: построены межпоселковые газопроводы, проложены разводящие сети. Необходимо строительство магистральных газопроводов-отводов, чтобы обеспечить подключение домов к голубому топливу. В ближайшее время на экспертизу должна быть направлена проектно-сметная документация газопровода «Андреевка-Ингалы-Большеречье». От этого зависит газификация Большереченского района и всего севера Омской области.

«Сегодня договорились, что через месяц заседание рабочей группы проведём уже непосредственно на объектах с участием представителей компании «Газпром», а также подрядчиками и субподрядными организациями, которые к этому времени должны приступить к строительству или монтажу блочно-модульных газораспределительных станций, которые уже изготовлены на заводах, осталось вывезти и смонтировать», - отметил Валерий Бойко. – В приоритет ставится не только организация работ на площадках текущего года, но и проектирование будущих объектов. Президентом Владимиром Путиным утверждена стратегия газификации страны до 2030 года. Ставится задача ускорения газификации регионов России. В рамках данной совместной рабочей группы мы будем заниматься всем комплексом вопросов, связанных с решением этой задачи».

Кроме того, в настоящее время по поручению руководства ПАО «Газпрома» в Омской области работают представители специализированного подразделения компании, занимающегося эксплуатацией нефтегазовых месторождений. Группа специалистов – изыскателей, проектировщиков, технологов – изучает ситуацию на Тевризском газоконденсатном месторождении, знакомится с показателями и процессом работы скважин, наработками и решениями, предлагаемыми другими экспертами и институтами, чтобы выработать оптимальное заключение.

«В любом случае в связи с истощением Тевризского газоконденсатного месторождения на север пойдёт «большой» газ – обратной дороги нет. Но необходимо заключение специалистов о возможности эксплуатации скважин до того периода, пока он придёт, а также дальнейших перспективах месторождения. Сейчас они смотрят ситуацию на месте совместно с представителями Минпрома и Минэнерго, руководством компании «Тевризнефтегаз» и муниципалитета», - добавил сопредседатель рабочей группы по реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы Валерий Бойко.