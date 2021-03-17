Полномочный представитель Президента России и Омский Губернатор обсудили экологию региона

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с Губернатором Омской области Александром Бурковым. Рассмотрены вопросы реализации в регионе приоритетных национальных проектов, исполнения указов и поручений главы государства.

Речь шла, в частности, о развитии жилищного строительства в Омской области. В рамках национального проекта «Жильё» перед регионом поставлена задача к 2030 году увеличить объёмы ввода жилья до 1,4 миллиона квадратных метров. По итогам 2020 года на долю введённого многоквартирного жилья в области приходится почти 545 тысяч квадратных метров.

Подробно участники встречи остановились на актуальных экологических вопросах и выполнении в Омской области мероприятий нацпроекта «Экология». Регион ведёт активную работу по федеральному проекту «Чистый воздух». Так, на его территории создана система мониторинга качества атмосферного воздуха. К настоящему моменту она представлена 12 стационарными постами, из них 4 работают в автоматическом режиме, в ближайшее время ещё 4 будут автоматизированы. Кроме того, в регионе действует Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования, оснащённый передвижной экологической лабораторией. Дополнительно оборудованы передвижными лабораториями подведомственное учреждение Росприроднадзора и ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Также была рассмотрена эпидемиологическая обстановка в области, работа системы здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. На сегодняшний день в регионе сохраняется тенденция к стабилизации ситуации, наблюдается снижение прироста выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, обсуждалась подготовка Омской области к весеннему паводку и сезону природных пожаров. Выполняется комплекс превентивных мероприятий для снижения угрозы подтопления и риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения защиты населения и объектов экономики от весеннего половодья. В целях ликвидации последствий паводка на территории региона сформирована общая группировка сил и средств численностью более 6 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники. Для мониторинга паводковой обстановки МЧС России создано 40 оперативных групп.