Омскому «Полету» выделят 6 млрд на реконструкцию

На омский «Полет» полностью перенесут производство ракеты-носителя «Ангара».

Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева объявил конкурс на разработку рабочей документации, а также реконструкцию и техническое переоснащение нескольких корпусов ПО «Полет». Подрядчиков начали искать с 15 марта.

На все работы планируют потратить 5,9 млрд рублей. На эти средства модернизируют корпуса завода № 12, № 94, и № 95. Именно там будут производить ракету-носитель «Ангара», второй успешный запуск которой прошел в декабре, а третий назначен уже на второй квартал 2021 года.

Напомним, вероятно, «Ангара» в ближайшие годы станет основной ракетой, которую Россия будет запускать в космос. Производство ее альтернативы ракеты «Енисей» пока решили отложить.

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