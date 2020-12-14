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«Она летает, черт возьми!»: Рогозин прокомментировал запуск омской «Ангары»

Судя по реакции, глава «Роскосмоса» сам удивился такому успеху
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Дмитрий Рогозин не сдержал эмоций, комментируя запуск «Ангары».

Дмитрий Рогозин не сдержал эмоций, комментируя запуск «Ангары».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 14 декабря, с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета-носитель «Ангара». Наблюдавший за ее запуском гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин оригинально отреагировал на происшедшее.

– Она летает, черт возьми! – написал в Twitter человек, курирующий всю космическую отрасль страны.

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Добавим, «Ангара» используется для доставки на орбиту до 38 тонн груза. Ракета-носитель разрабатывалась и частично производится на омском заводе «Полет», входящем в состав столичного ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

Сегодня состоялся второй успешный запуск «Ангары». Первый произошел в 2014 году.