Омский подросток выпал из окна многоэтажки

Накануне, 9 марта, жители одного из домов на улице Гуртьева в ленинском округе совершили страшную находку под окнами. На козырьке одного из подъездов омичи увидели тело разбившегося парня.

Очевидны сообщают, что погибшим оказался местный подросток 15 лет. Парень учился в одной из школ района и выпал с высоты 10 этажа. О причинах произошедшего пока ничего не известно.

В тот же день с собой покончил другой молодой парень. 21-летний курсант учебного центра при Академии МВД. Предположительно он свел счеты с жизнью из-за несчастной любви.