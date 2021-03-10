В Омске состоится очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом

Оперштаб снова соберется, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу. Фото: Павел КЛОКОВ

Последнее заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом состоялось 25 февраля. На нем не приняли никаких радикальных послаблений в коронавирусных ограничений и оставили в силе самоизоляцию для людей старше 65 лет и масочный режим до 1 апреля.

Новое заседание оперштаба назначили на завтра, 11 марта. Какие вопросы будут там обсуждаться, пока не известно. Но темпы заражения коронавирусом в Омской области продолжают оставаться довольно стабильными, выздоравливает значительно больше людей, чем заражается. Скорее всего, рассчитывать на послабления в масочном режиме не стоит. Накануне омичам пообещали, что контроль за его соблюдением усилят. Возможно, послабления коснутся других сфер.