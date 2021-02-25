Пандемия коронавирус все еще продолжат оставаться довольно заметной проблемой для Омской области. Пусть темпы заражения немного снижаются, но о полном прекращении распространения вирус говорить пока рано, как и о полном снятии всех коронавирусных ограничений. Но обстановка в регионе относительно стабильная, что позволило отменить многие жесткие ковидные запреты на прошлом заседании оперштаба. В феврале разрешили работу фудкортов в обычном режиме и отменили запрет на работу ресторанов в ночное время. На оперштабе, который состоялся сегодня, 25 февраля, тоже приняли ряд послаблений.Со 2 марта приняли решение разрешить конгрессно-выставочную деятельность. Также полностью снимут ограничения с работы гостиниц, которые могли принимать только тех, кто приехал в командировку. Официально начнут свою работу аквапарки, ранее они были закрыты, разрешалась только работа бассейнов. Эти изменения вступят в силу с 10 марта.Некоторые ограничения все же пока оставили в силе. Как и предполагалось, рассматривали вопрос о режиме самоизоляции для горожан старше 65 лет. Пока он сохраняется до 1 апреля. Уже традиционно еще на месяц продлили и режим повышенной готовности, и масочный режим.Также на заседании оперштаба приняли решение сократить ковидный коечный фонд на 291 место. Их переведут под обычные стационары.- В связи с тем, что у нас стабильно держится более 30% свободных коек в «ковидном» фонде (до 39%), принято решение реорганизовать и вернуть к плановой помощи 291 место (в том числе в роддомах №4 и №5, ГБ№7), - отметил губернатор Омской области Александр Бурков после заседания оперштаба.