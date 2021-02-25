Задержан преподаватель омского вуза Пецевич, похитивший 100 млн рублей и находившийся в бегах 4 года

Виталий Пецевич задержан в Екатеринбурге. Фото: официальный сайт ОмГАУ

36-летнего преподавателя омского агроуниверситета Виталия Пецевича, 4 года находившегося в бегах, наконец, будут судить.

По информации «Коммерческих вестей», дежурный судья Куйбышевского районного суда Оксана Волторнист удовлетворила ходатайство следователя ОРБ и ДОПС СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области о взятии под стражу 37-летнего Виталия Пецевича на месяц – до 19 марта включительно. Кандидату экономических наук, задержанному силовиками в Екатеринбурге 19 февраля, инкриминируют 22 эпизода мошенничеств.

Ранее «Комсомольская правда в Омске» подробно рассказывала об этой истории.

– Виталий – человек из состоятельной, интеллигентной семьи, сын директора Института экономики и финансов. Отец и мать – доценты (по информации официального сайта ОмГАУ, оба работают в этом же учебном заведении. – Прим. авт.). Пецевич создал видимость успешного бизнесмена, арендовал офис в центре города, говорил, будто занимается топливным бизнесом, – рассказал нам тогда знакомый Пецевича, также пострадавший в результате его махинаций.

Виталий создан банальную финансовую пирамиду. Создав иллюзию некой деятельности, он брал деньги у близких друзей и родственников. Какое-то время платил обещанные проценты. Люди приносили все больше денег, приглашая вложиться уже своих друзей и знакомых. В результате Пецевич набрал 100 млн рублей и в июне 2016 года скрылся с чужими деньгами.

Все это время он находился в бегах.

Если вину Виталия Пецевича докажут, ему грозит до 10 лет колонии.

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Тимур Александров* обратился в «Комсомолку» с просьбой разместить в издании ориентировку. На бумаге с фотографией и подписью «Пецевич Виталий, находится в федеральном розыске»– миловидный молодой человек в костюме. Такой располагает к себе и вызывает доверие. Под снимком указано: мужчина подозревается в мошенничестве с особо крупных размерах. И тут же указано – преподаватель ОмГАУ.

Оказалось, что Тимур – как раз один из тех, кто стал жертвой фигуранта. Он-то и рассказал, за что ищут педагога-кандидата экономических наук. (Далее...)