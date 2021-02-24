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Прокуратура заинтересовалась дрифтером, который выехал на машине на детский каток

Мужчина подверг опасности находившихся на льду подростков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Все происходящее попало на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот видео (vk.com/nadejdinoo)

Все происходящее попало на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот видео (vk.com/nadejdinoo)

Прокуратура начала проверку инцидента, случившегося в селе Надеждино Омской области. Напомним, сотрудники местного спортклуба «Современник» пожаловались, что дрифтер зачем-то заехал на лед детского катка на своем авто и начал ездить, распугивая находившихся там подростков.

– Водитель внедорожника, двигаясь на транспортном средстве по ледовому катку, поставил под угрозу жизнь и здоровье находившихся там несовершеннолетних лиц, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В этой связи прокуратурой Омской области Управлению ГИБДД УМВД России по Омской области поручено организовать проведение проверочных мероприятий, по результатам которых принять установленные законом меры реагирования.

Ход проведения проверки и ее результаты поставлены прокуратурой области на контроль.