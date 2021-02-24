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На видео попало, как водитель на внедорожнике устроил дрифт на детском катке под Омском

При этом лихача не смутили даже перепуганные его выходкой подростки
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Все происходящее попало на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот видео (vk.com/nadejdinoo)

Все происходящее попало на запись камеры наблюдения. Фото: скриншот видео (vk.com/nadejdinoo)

О странном поступке местного жителя рассказали сотрудники детского спортивного клуба «Современник», расположенного в селе Надеждино под Омском. Человек на темном внедорожнике выехал на лед катка и начал дрифтовать. При этом его не смутили даже двое катавшихся там подростков. Испуганным детям пришлось спасаться от машины, которую заносило из стороны в сторону, в сугробе. Все происходящее попало на запись камеры наблюдения.

– В зимний сезон на хоккейной коробке в основном трудятся хоккеисты, но не без помощи администрации, – рассказывают в соцсетях сотрудники детского клуба. – Заливают совместно лед, чистят коробку. И мало кто из местных жителей придет на помощь. В основном любят приходить кататься, когда уже все сделано. А некоторые именно вот так разъезжают по льду. И это взрослые люди! Есть ли у них совесть? Думаю нет! Чья это машина, мы знаем. Пусть знает своих «героев» и местные жители!