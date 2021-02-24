Из-за непогоды в районах Омской области остановили движение автобусов

Омичам рекомендуют отложить дальние поездки до окончания метели. Фото: Олег АДАМОВИЧ Фото: Архив "КП"

Омскую область накрыла, пожалуй, самая сильная метель за всю зиму. Обильный снегопад сопровождается сильным ветром. На дорогах очень плохая видимость. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, в районах области временно приостановили движение пассажирских автобусов.

– В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от ГУ автомобильных дорог Сибири, что до 17 часов 24 февраля 2021 года транспортное сообщение закрыто для пассажирского транспорта, – рассказала официальный представитель регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Призываем планирующих выезды за пределы городской черты скорректировать свои планы с учетом ограничений. Автолюбителям рекомендуется отложить поездки в районы области из-за погодных условий. Возможны снежные заносы на дорогах. Отправление пассажирских автобусов от омского автовокзала приостановлено до стабилизации обстановки.

Напомним, еще ранее из-за непогоды были закрыты федеральные трассы, ведущие из Омской области в Казахстан.