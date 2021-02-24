В Омской области снова похолодает до -35 градусов

На дорогах образуются снежные завалы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зима в Омской области не планирует в ближайшее время сдавать позиции.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в среду, 24 февраля, на территории Омской области сохранится ветреная погода. Ожидается восточный, северо-восточный ветер 9-14 м/с, в отдельных районах порывами до 16-21 м/с. На эти сутки синоптики прогнозируют снег, местами сильный, метель. На дорогах возможны снежные заносы.

В четверг, 25 февраля, прогнозируют небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, ночью местами порывами 15-20 м/с.

Кроме того, жителей региона предупреждают о дальнейшем понижениии температуры – в отдельных районах области установят я морозы до -35 градусов. Будьте осторожны!