Омичи возложили венки и цветы у мемориалов в Парке Победы, у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову

Сегодня, 23 февраля, в День Защитника Отечества, в Омской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Утром первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерий Бойко, главный федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев, члены регионального Правительства, представители депутатского корпуса, общественности, военнослужащие возложили венки и цветы у мемориалов в Парке Победы. Возложение началось у скульптуры матери-сибирячки с сыном. Затем участники прошли к Вечному огню и скульптуре Солдату-Победителю, после чего возложили цветы у памятника «Сыновьям Омской земли, выполнившим свой долг перед Отечеством посвящается». Завершилась церемония возложения цветов у памятников Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову.

День защитника Отечества отмечается во всех муниципальных районах Прииртышья. Представители трудовых коллективов, ветераны вооруженных сил возлагают цветы и венки к памятникам, обелискам и захоронениям воинов, погибших в боях за Родину. В области проходят концерты и тематические кинопоказы.