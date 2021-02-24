Из-за метели Омск встал в 9-балльные пробки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская зима предстала перед омичами во всей своей непредсказуемости. Видимо, под конец сезона небо решило высыпать на наш регион все остатки снега. Напомним, на днях случился такой мощный снегопад, что, по подсчетам синоптиков, выпала норма осадков за квартал.

В начале праздничной недели ситуация повторилась. Сегодня город накрыла сильная метель. Как и обещали в Обь-Иртышском УГМС, на дорогах образовались снежные завалы. При этом видно, что их пытались почистить, но при происходящем сейчас эффект был недолгим. Кроме того, на дорогах очень плохая видимость.

Из-за всего этого в утренний час пик Омск встал в 9-балльные пробки.

Но на этом испытания для местных жителей не закончатся ночью в четверг, 25 февраля, обещают похолодание до -35 градусов.