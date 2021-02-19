Омск из-за мощнейшего снегопада встал в 9-балльные пробки

Из-за погодных условий было множество аварий. Фото: ВКонтакте

Настоящее испытание дорожникам и автомобилистам устроила накануне непогода. На Омск обрушился мощнейший снегопад с ветром. Днем в городе началась сильная метель. К вечеру улицы Омска были занесены снегом, на дорогах образовался снегопад. Все это ожидаемо привело к транспортному коллапсу. Тысячи машин застряли в огромных заторах.

Из-за погодных условий в Омске произошло много мелких ДТП. В итоге город встал в огромные 9-балльные пробки. Тяжелее всего было уехать из центра в Нефтяники.

Сегодня погода тоже не сулит омичам ничего хорошего. Весь день ожидается сильный ветер и снегопад. К вечеру похолодает до -21, а на ночь синоптики обещают 25-градусный мороз. Дорожникам придется очень постараться, чтобы Омск снова не встал в огромные пробки.