Омск из-за последствий снегопада встал в 10-балльные пробки

На дорогах был гололед Фото: Иван МАКЕЕВ

До сих пор продолжают ощущать на себе последствия снегопада от 17 февраля омичи. В первый день дорога превратилась в кашу - Омск встал в 9-балльные пробки. Коммунальщики расчистили город за ночь, но испытания для владельцев машин на этом не закончились. На дорогах образовалась ледяная корка. К тому же все парковки и стояночные карманы замело. Убрать их не успели - где-то это обязанность мэрии, где-то - предпринимателей.

В итоге через сутки после снегопада город все равно парализовало. Заторы наблюдались весь день в течение 19 февраля. Однако к 18 часам Омск уже весь встал. По данным сервиса "Яндекс-пробки", город оказался в 10-балльном заторе. Многие омичи потратили на дорогу домой почти в два раза больше времени, чем обычно. Сколько у дорожников уйдет времени, чтобы окончательно расчистить Омск от снега, пока не сообщается.