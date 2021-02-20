В Омске новый дублер за 1 миллиард из-за ДТП встал в пробку

Случилось то, что еще давно предрекали все автомобилисты в Омске. После строительство нового дублера на Левом Берегу за 1 миллиард жители обратили внимание на то, какой узкий один из участков этой дороги. Горожане опасались, что она встанет после первой же аварии. Особенно зимой, когда по краям еще и неубранный снег.

И это случилось. В соцсетях появилось видео последствий аварии на этом узком участке. Разбитые машины перегородили одну полосу, и дублер сразу же встал в одну большую пробку. Разъехаться водители не могли. В итоге на какое-то время улица стала односторонней. Автомобилисты проезжали поочередно.

На проблему в случае аварии "Комсомолка" тоже указывала сразу же после открытия дублера. Вот фрагмент нашего октябрьского разговора с тогдашним директором департамента транспорта Александром Вялковым.

- Но в случае аварии, как там быть? Как приедут сотрудники ГИБДД к этому месту, ведь все встанет в одну пробку?

- Сотрудники ГИБДД приедут как обычно на машине, потому что я у нас еще не видел инспекторов на лошадях, - отшучивался тогда чиновник. - У нас ширина даже у автобуса 2 метра, а у нас дорога сделана 5,5 метров. А пробки бывают и на проспекте К. Маркса после аварий. Это жизнь, этого не избежать.