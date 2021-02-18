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Общество

В мэрии взяли на контроль инцидент с употреблением школьниками психотропов

Одному из подростков стало плохо на уроках
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Подростку, потерявшему сознание на уроке, понадобилась помощь медиков.

Подростку, потерявшему сознание на уроке, понадобилась помощь медиков.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня стало известно о инциденте, произошедшем в 91 школе в районе Амура. Двое 8-классинков купили через интернет психотроп, употребили и пришли на занятия. На втором уроке одному из подростков стало плохо, учитель попытался привести подростка в чувства самостоятельно, но у него ничего не получилось. Тогда школьника доставили в медпункт, где медсестра приняла решение вызвать скорую. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

На проблему обратили внимание и в департаменте образования. Там контроль ситуации взял на контроль.

- В образовательном учреждении приняты меры по выяснению обстоятельств случившегося (вызван инспектор ПДН ОП 10 УМВД России г. Омска, опрошены одноклассники, вызваны родители (законные представители), проведены беседы с обучающимися 8 класса). По результатам медицинского освидетельствования несовершеннолетних связанных с данной ситуацией, факт употребления психоактивных веществ устанавливается . Данная ситуация на контроле в департаменте образования, - сообщили в пресс-службе департамента.