Омский школьник отравился психотропом прямо на занятиях

Школьника с отравлением психоактивным веществом увезли в больницу. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи. Их вызвали в школу на 24-й Северной к 14-летнему ученику. Медики сообщили, что у подростка наблюдаются признаки отравления оксибутиратом натрия, психоактивным веществом, известным в определенных кругах как «бутик».

Следователи выехали на место и побеседовали с учителями и учениками школы. Выяснилось, что наркотик подросток приобрел в интернете вместе со своим 15-летним приятелем. Они употребили «бутик» перед занятиями и поделились еще с двумя одноклассниками. На втором уроке одному из подростков стало плохо, он потерял сознание и учителя вызвали скорую.

Сейчас по данному факту проходит проверка, решается вопрос на постановку подростков на профучет, сообщили в пресс-службе полиции.