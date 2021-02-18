Омск присоединился к поисковому движению, созданному Следственным комитетом

Отряды будут заниматься поиском останков фронтовиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соответствии с распоряжением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в ведомстве создано поисковое движение. Эта своевременная инициатива стала продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами. Сотрудники ведомства уделяют повышенное внимание патриотическому воспитанию молодежи, которое основывается прежде всего на примерах героического прошлого наших предков. А потому в состав нового движения войдут не только действующие офицеры СК, но и учащиеся ведомственных образовательных организаций.

В ряде субъектов России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды, цель работы которых – увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, по инициативе руководителя СУ СК России по Смоленской области создан поисковый отряд «Следопыт», который стал первым звеном, в состав которого вошли действующие сотрудники Следственного комитета РФ. Отряд достойно проявил себя на общественном поприще и завоевал авторитет и уважение среди профильных структур. Однако ранее эта работа носила разрозненный характер. В целях обмена опытом и централизации поисково-архивной работы руководство СК России приняло решение создать единое движение, ведь профессиональный опыт следователей и криминалистов СК России ценен и незаменим в поисковой работе. А в отдельных случаях находки поисковиков становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения. Примечательно, что вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе дети. Это очень важно, ведь молодежь должна помнить историю своей Родины и беречь память Великой Отечественной войны. Новое движение будет взаимодействовать с Общероссийской общественной организацией по увековечиванию погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» и ее региональными подразделениями.

Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК России в мае 2020 года. Офицеры СК России будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков. Их не смущает подобный режим, ведь цель движения и всех сотрудников СК России – найти как можно больше бойцов, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев. В СК России придерживаются позиции великого русского полководца А.В. Суворова - «война не окончена, пока не похоронен последний солдат».